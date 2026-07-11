«Такая ерунда»: MARGO о кризисе среднего возраста

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 2 072 0

Певица призналась, что уже трижды впадала в тяжелые думы, но зато выработала для себя способ борьбы с кризисом.

Фото, видео: Валерия Калугина/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица MARGO: только творчество помогает мне переживать кризисы

Певица MARGO призналась, что, несмотря на жизнерадостный образ, не раз сталкивалась с тяжелыми эмоциональными состояниями. Справляться с ними артистке помогает творчество, а не длительный отдых. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнительницы, за свою жизнь она уже несколько раз переживала состояние, которое сама называет кризисом среднего возраста.

«Казалось бы, я такой позитивный человек, но я бывала уже в этих депрессиях, наверное, раза три. В таких сложных, которые называются кризисом среднего возраста. У людей в сорок начинается, а у меня уже раза три был», — рассказала MARGO.

Певица призналась, что долго искала способ выйти из этого состояния и пришла к выводу, что бездействие только усугубляет ситуацию.

«Все говорят: дай себе время отдохнуть, ничего не делай, просто смотри в потолок. Такая ерунда», — заявила артистка.

По мнению исполнительницы, вернуть силы помогает любая активность, особенно творческая.

«Как раз нужно делать. Ты начинаешь что-то делать — не важно что, первое, что придет в голову. И только когда ты делаешь, в процессе появляется энергия. Это лучший способ выхода из депрессии», — уверена MARGO.

Артистка добавила, что именно музыка и работа помогают ей быстрее переживать непростые периоды жизни.

«Только творчество помогает мне переживать мои кризисы, потому что я начинаю действовать, записывать песни, танцевать, и это очень выводит», — заключила певица.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву
16:38
Четыре реки затопили село Кын в Пермском крае

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео