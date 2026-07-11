Эстония разместит на границе с Россией военный городок на 200 человек

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

Строить базу начнут в конце 2026 года.

Военная обстановка на границе Эстонии и России: новости

Фото: www.globallookpress.com/Mihkel Maripuu

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Эстония планирует построить военный городок на 200 человек личного состава в городе Нарва на границе с Россией. Об этом агентству ЕРР заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций республики Андо Воогма.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года (2026 — Прим. ред.) и завершатся летом 2028 года», — сказал он в интервью.

Сначала планируется разместить 150 солдат и офицеров, затем — еще 50. В 2025 году о намерении создать военную базу в Нарве заявил начальник эстонского Генерального штаба генерал-майор Вахур Карус — тогда речь шла о личном составе в 250 человек.

Эстония продолжает демонстрировать ужесточение военной и экономической риторики в адрес России. Ранее в июне в Таллине состоялся саммит лидеров восьми стран Северной Европы и Балтии, на котором обсуждались новые поставки военной помощи Украине и дополнительные санкции против Москвы.

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