Минобрнауки РФ: четыре предмета станут обязательными в российских вузах

Для студентов всех направлений российских высших учебных заведений станет обязательным изучение предметов «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык». Об этом РИА Новости заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Русский язык может стать обязательным к изучению уже с 2027 года. Замминистра отметил, что в рамках пилотного проекта в образовательном ведомстве разработают стандарты к изучению упомянутых предметов с учетом новейших достижений науки.

Ранее в министерстве просвещения РФ приняли решение увеличить нагрузку для первоклассников. Количество обязательных часов вырастет почти до трех тысяч. Одновременно с этим уроков по русскому языку и математике может стать меньше. Чтобы дети проще перенесли усиленный учебный план, им планируют ввести дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Также с 1 сентября 2026 года для учеников первого класса отменили домашние задания.

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