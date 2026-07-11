Россияне стали меньше пить: где сильнее всего сократилось потребление спиртного

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 68 0

Наилучшие показатели выявлены в трех субъектах РФ.

В каких регионах России пьют меньше всего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Потребление алкоголя сократилось в 80 регионах России

В июне 2026 года в 80 регионах России зафиксировано снижение потребления алкоголя на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости после изучения статистических данных.

В исследовании отмечается, что если в июне 2025 года этот показатель в среднем по стране составлял 8,01 литра, то в этом году он опустился до 7,62 литра. Лидером по сокращению потребления спиртного стал Ненецкий автономный округ — минус три литра на человека. В тройку лучших также вошли вошли Пензенская (минус 2,5 литра) и Кировская области (минус 2,3 литра).

В агентстве заявили, что в числе регионов, где показатель снизился как минимум на два литра, оказались также Псковская область и Забайкальский край. В первом случае сокращение составило 2,2 литра, а во втором — ровно два.

Кроме того, тенденция прослеживается и в других российских субъектах. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе, Кузбассе, Чувашии, Красноярском крае, Архангельской и Тамбовской областях зафиксировано снижение в диапазоне от 1,65 до 1,95 литра.

Уровень потребления спиртного вырос лишь в пяти субъектах.

Ранее 5-tv.ru писал о рекордном падении потребления алкоголя в России за год. Самым трезвым регионом страны признан Северный Кавказ.

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