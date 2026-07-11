В Уругвае открыли новый вид динозавров благодаря находке рыбаков

Исследователи из Уругвая описали ранее неизвестный вид гигантского динозавра, который жил на территории страны более 80 миллионов лет назад. Об этом сообщили в Республиканском университете.

Новый вид получил название Mesetasaurus protector. Открытие стало возможным благодаря двум позвонкам, которые еще в 1980-х годах нашли местные рыбаки. Один из них передал обнаруженную окаменелость в школу, а второй сохранил находку у себя дома.

Лишь спустя несколько десятилетий эти фрагменты хвоста древнего животного оказались у специалистов. После изучения ученые пришли к выводу, что останки принадлежат представителю отдельного вида. Определить уникальность динозавра помогло необычное строение позвонков — характерное углубление располагалось ближе к суставной части.

По оценкам специалистов, Mesetasaurus protector достигал примерно девяти-десяти метров в длину. Название вида связано с Хосе Артигасом — одним из лидеров борьбы за независимость в Латинской Америке и основателем уругвайского государства, которого называли «защитником свободных народов». В Республиканском университете отметили, что эта находка стала вторым официально открытым видом динозавров в Уругвае после Udelartitan celeste.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские палеонтологи выяснили, почему у хищных динозавров появились непропорционально короткие передние конечности. Специалисты из Университетского колледжа Лондона изучили данные о 82 видах динозавров и пришли к выводу, что в ходе эволюции основную роль в охоте стали выполнять крупные головы и мощные челюсти.

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