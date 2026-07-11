Российское высокоточное оружие способно преодолевать любые западные системы ПВО, поставленные Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Анализ результатов применения Вооруженными силами (ВС) РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому (главе киевского режима. — Прим. ред.) западными спонсорами», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, речь идет о средствах большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

В министерстве отметили, что удары наносятся не только по объектам в Киеве, где сосредоточена большая часть поставленных Украине западных систем противоракетной обороны (ПРО). Также высокоточными средствами поражаются объекты морской портовой инфраструктуры и суда, которые доставляют вооружение и военную технику.

Ранее 5-tv.ru писал, что командование Воздушных сил ВСУ признало, что не смогли перехватить баллистические ракеты, примененные российскими войсками во время ночного удара.

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