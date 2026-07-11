Ползучая угроза: в Гуанси сбежавшие после тайфуна змеи атакуют людей

|
Алена Куликова
Алена Куликова 67 0

Жители деревень не могут получить помощь из-за оползней и отсутствия связи.

Змеи из серпентария начали нападать на людей

Фото: Reuters/CHINA DAILY

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сбежавшие во время наводнения ядовитые змеи уже нападают на людей в Китае

В китайской провинции Гуанси сбежавшие из разрушенного тайфуном питомника ядовитые змеи уже начали атаковать местных жителей. Об этом сообщило китайское издание SOHU.

По меньшей мере один человек госпитализирован с тяжелым укусом — мужчину с сильной интоксикацией с трудом вывезли спасатели по размытой дороге, в больнице ему ввели сыворотку.

Еще несколько обращений зафиксировано в деревне Дэнвуй, однако скорая помощь не может пробиться к пострадавшим: мобильная связь отсутствует, а единственная трасса перекрыта оползнями.

Местные власти предупредили жителей, что, несмотря на спад воды, риск встречи с хищниками остается высоким. Спасательные отряды пытаются проложить объездные пути, однако синоптики сообщили, что новые ливни могут надолго задержать оказание полноценной помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в китайской провинции Гуанси из-за разрушительного тайфуна «Мэйсак» затопило несколько деревень, а в поселке Юньбяо вода снесла частный серпентарий — на свободе оказались около 800–900 рептилий, включая ядовитых кобр и королевских змей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео