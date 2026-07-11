Ведьмак Семен Лесков сделал предложение шаманке Варваре Петрович

Карельская шаманка Варвара Петрович и сибирский ведьмак Семен Лесков, чей роман закрутился на съемках 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов», готовятся к свадьбе. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

«В августе», — опубликовала короткое сообщение Варвара Петрович и добавила эмодзи с кольцом.

Напомним, их любовная история началась драматично: во время одного из выпусков Варвара публично призналась в чувствах к коллеге и в прямом эфире уступила свое место, чтобы спасти его от изгнания. Лесков тогда согласился, но покинул шоу уже через серию. Сама Петрович в итоге дошла до финала и заняла третье место.

Поклонники в соцсетях порадовались за эзотериков:

«Наконец-то я дождалась этого момента!»

«Вы такие милые, я прям не могу».

Сами молодые предпочитают не раскрывать детали, а Семен и вовсе хранит молчание.

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