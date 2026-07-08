Поддержка Киева привела к тому, что там начали диктовать условия бывшим покровителям.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки киевского режима, но Варшава эти сигналы проигнорировала, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто», — сказала она.
По словам дипломата, польские власти знали об идеологии украинских националистов и их исторической роли, однако рассчитывали использовать Киев в своих интересах.
Она также отметила, что Польша и другие западные страны передали Украине современные вооружения, технологии и чувствительную информацию. В результате Киев получил серьезное влияние и теперь способен диктовать условия своим бывшим покровителям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует личную встречу с Владимиром Зеленским. По словам главы Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача, в ближайшее время таких переговоров в графике нет.
Польская сторона предлагала телефонный разговор и визит Зеленского в Варшаву, но украинская сторона не воспользовалась этими возможностями. Одной из главных причин охлаждения остается позиция Киева по вопросам исторической памяти — Варшава считает, что Украина должна отказаться от героизации деятелей, сотрудничавших с нацистами.
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