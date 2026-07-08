Захарова: игнорирование сигналов России привело Польшу к текущим проблемам

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Алена Куликова
Алена Куликова 85 0

Поддержка Киева привела к тому, что там начали диктовать условия бывшим покровителям.

Россия предупреждала Польшу о последствиях

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки киевского режима, но Варшава эти сигналы проигнорировала, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто», — сказала она.

По словам дипломата, польские власти знали об идеологии украинских националистов и их исторической роли, однако рассчитывали использовать Киев в своих интересах.

Она также отметила, что Польша и другие западные страны передали Украине современные вооружения, технологии и чувствительную информацию. В результате Киев получил серьезное влияние и теперь способен диктовать условия своим бывшим покровителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует личную встречу с Владимиром Зеленским. По словам главы Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача, в ближайшее время таких переговоров в графике нет.

Польская сторона предлагала телефонный разговор и визит Зеленского в Варшаву, но украинская сторона не воспользовалась этими возможностями. Одной из главных причин охлаждения остается позиция Киева по вопросам исторической памяти — Варшава считает, что Украина должна отказаться от героизации деятелей, сотрудничавших с нацистами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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