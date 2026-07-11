В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно

В Индии задержали 69-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем мошенничестве с пятизвездочными отелями по всей стране. Об этом сообщает издание Times of India.

По версии полиции, Бингсон Джон с начала 1990-х годов заселялся в гостиницы под вымышленными именами, проводил там несколько дней, а затем сбегал, не оплачивая счет. Для этого он представлялся гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге.

Последний эпизод произошел в городе Райпур. Мужчина прожил в отеле два дня, попросил у сотрудников ноутбук якобы для срочной работы и ушел вместе с ним, снова не заплатив за проживание. После заявления персонала гостиницы полиция быстро нашла подозреваемого.

По данным следствия, за несколько десятилетий Джон мог обмануть около 300 отелей более чем в десяти штатах Индии. Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды, к которым он может быть причастен.

Также известно, что около 15 лет мужчина провел в местах лишения свободы. По информации полиции, он называл тюрьму своим «домом для отдыха».

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