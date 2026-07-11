В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Подозреваемый менял личности, исчезал до оплаты счетов и, по версии следствия, действовал по одной схеме много лет.

Аферист десятилетиями обманывал отели по всей Индии

Фото: www.globallookpress.com/Z6869 Reinhard Kaufhold

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В Индии задержали 69-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем мошенничестве с пятизвездочными отелями по всей стране. Об этом сообщает издание Times of India.

По версии полиции, Бингсон Джон с начала 1990-х годов заселялся в гостиницы под вымышленными именами, проводил там несколько дней, а затем сбегал, не оплачивая счет. Для этого он представлялся гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге.

Последний эпизод произошел в городе Райпур. Мужчина прожил в отеле два дня, попросил у сотрудников ноутбук якобы для срочной работы и ушел вместе с ним, снова не заплатив за проживание. После заявления персонала гостиницы полиция быстро нашла подозреваемого.

По данным следствия, за несколько десятилетий Джон мог обмануть около 300 отелей более чем в десяти штатах Индии. Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды, к которым он может быть причастен.

Также известно, что около 15 лет мужчина провел в местах лишения свободы. По информации полиции, он называл тюрьму своим «домом для отдыха».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что финансовый консультант Максим Кривелевич не рекомендовал брать кредит на отпуск, поскольку после отдыха остаются только выплаты банку. По его словам, безопаснее заранее копить на поездку или выбрать более доступный вариант отдыха.

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