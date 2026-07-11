Онищенко предупредил о росте болезней-всадников среди россиян

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 179 0

Малоподвижность, перегрузки организма и стресс становятся ключевыми факторами риска.

Онищенко предупредил о росте болезней-всадников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Число россиян, страдающих так называемыми «болезнями-всадниками», в ближайшие годы будет увеличиваться. Такой прогноз в беседе с ТАСС озвучил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, основными причинами остаются малоподвижный образ жизни, постоянные стрессовые нагрузки и снижение физической активности.

Эксперт отметил, что наиболее распространенными остаются заболевания кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля.

«Это три мощные группы болезней, которые сегодня являются ведущими и определяют и популяционное здоровье, и индивидуальное здоровье. Кардиология — это болезнь цивилизации, заболевания развитых обществ. Поддавшись на технологическое, техническое развитие, человек забыл о своей природе. Малая подвижность, постоянные перегрузки, мозги воспаленные находятся в состоянии постоянного стресса и позитивного, и отрицательного, а тело обездвижено», — высказался он.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что около 37% взрослых жителей России уже имеют так называемые «болезни-всадники». К этой категории относят сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии, сахарный диабет второго типа, а также нейродегенеративные нарушения.

По словам Онищенко, определенное снижение распространенности курения и употребления алкоголя само по себе не гарантирует улучшения общей картины заболеваемости. Одним из наиболее серьезных вызовов он назвал рост числа людей с ожирением.

В качестве примера эксперт привел данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно приведенному им исследованию, к 2050 году ежегодное число новых случаев онкологических заболеваний в мире может увеличиться до пяти миллионов.

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