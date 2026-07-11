«Начался апокалипсис»: Аня Покров показала ураган на свадьбе Иды Галич

Блогер Покров показала ураганный ветер на свадьбе Иды Галич

Во время свадебного торжества телеведущей Иды Галич и бизнесмена Олега Ледовича в Северной Осетии на гостей обрушилась непогода. Блогер Аня Покров, присутствовавшая на празднике, на личной странице в социальных сетях опубликовала кадры ураганного ветра.

На материалах видно, как порывы буквально сносят шатры, а гости в одинаковых дождевиках не расходятся, а продолжают танцевать под проливным дождем.

«Все плясали до последнего, пока шатры уносить не стало — тогда переместились в отель. Это запоминающийся момент, он нас сплотил. Свадьба топ», — написала Покров в публикации.

На видео Аня Покров также комментирует происходящее:

«У нас начался апокалипсис!»

Ранее 5-tv.ru писал, что местом для проведения свадьбы Ида выбрала горы Северной Осетии, на малой родине своей матери. Церемония, которую проводят у высокогорного озера у Мидаграбинских водопадов, стала причиной экологического скандала. Местные жители и экоактивисты забили тревогу, что это грозит непоправимым ущербом природе.

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