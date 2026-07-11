«Начался апокалипсис»: Аня Покров показала ураган на свадьбе Иды Галич
В разгар торжества Северной Осетии на гостей обрушилась непогода.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Блогер Покров показала ураганный ветер на свадьбе Иды Галич
Во время свадебного торжества телеведущей Иды Галич и бизнесмена Олега Ледовича в Северной Осетии на гостей обрушилась непогода. Блогер Аня Покров, присутствовавшая на празднике, на личной странице в социальных сетях опубликовала кадры ураганного ветра.
На материалах видно, как порывы буквально сносят шатры, а гости в одинаковых дождевиках не расходятся, а продолжают танцевать под проливным дождем.
«Все плясали до последнего, пока шатры уносить не стало — тогда переместились в отель. Это запоминающийся момент, он нас сплотил. Свадьба топ», — написала Покров в публикации.
На видео Аня Покров также комментирует происходящее:
«У нас начался апокалипсис!»
Ранее 5-tv.ru писал, что местом для проведения свадьбы Ида выбрала горы Северной Осетии, на малой родине своей матери. Церемония, которую проводят у высокогорного озера у Мидаграбинских водопадов, стала причиной экологического скандала. Местные жители и экоактивисты забили тревогу, что это грозит непоправимым ущербом природе.
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