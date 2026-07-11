Пять из пяти: российские школьники стали триумфаторами олимпиады по физике

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 44 0

Все члены национальной команды стали обладателями золотых медалей.

Российские школьники завоевали золотые медали на олимпиаде

Фото: edu.gov.ru

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Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей из пяти на олимпиаде по физике

Сборная России успешно выступила на 56-й международной олимпиаде по физике среди школьников, которая прошла в колумбийском Букараманге. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В интеллектуальном состязании участвовали представители 91 страны. В состав национальной команды вошли пять человек — победители и призеры всероссийской олимпиады. Все члены сборной стали обладателями золотых медалей.

С триумфом школьников поздравил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что успех сборной стал возможен благодаря труду и таланту каждого участника. Замглавы правительства также поблагодарил родителей и педагогов за воспитание и поддержку парней.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что пять золотых наград доказывают высокий уровень российской физической школы.

«Путь к этому дню был непростым: отборы, напряженная подготовка и, наконец, соревновательные туры в Букараманге. Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о российских регионах-лидерах по числу стобальников на Едином государственном экзамене. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, а в числе аутсайдерах оказались республики СКФО.

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