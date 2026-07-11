Принц Гарри получил удар в пах во время занятий козлиной йогой
Инцидент произошел в тот момент, когда наследный принц выполнял одно из упражнений.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Принц Гарри получил удар в пах во время занятий йогой
Козья йога обернулась для принца Гарри курьезом — во время занятия он получил удар в пах. Об инциденте сообщило издание The Independent.
Сын короля Карла III стал участником терапии, которая проходила во время фестиваля Scotty's Little Soldiers в замке Максток графства Уорикшир. Перед началом процедуры он даже спросил, не кусаются ли козы. В ответ ему заявили, что животным достаточно внимания.
Неприятная ситуация произошла в тот момент, когда наследник королевского престола начал выполнять одно из упражнений лежа. Находившийся рядом козленок прыгнул прямо ему между ног.
«Ой! Что ты делаешь?», — воскликнул Гарри от боли и прикрыл место удара руками.
Неожиданная ситуация, в которой оказался герцог, вызвала смех среди присутствовавших. В газете также отметили, что один из участников йоги крикнул, что охрана принца не смогла защитить «королевские драгоценности».
Ранее 5-tv.ru сообщал о проблемах, с которыми столкнулся Гарри во время своего приезда в Лондон.
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