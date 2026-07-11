Один человек погиб и 15 пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

Один человек погиб и 15 получили ранения в результате ударов вражеских беспилотников по городам и населенным пунктам в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф — Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель — мужчина 1962 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Пострадавшие зафиксированы в Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и трех муниципальных округах. Руководитель региона также рассказал об атаке боевиков на рейсовый автобус на трассе Донецк-Новоазовск-Седово. В результате ранения получили девять человек.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления раненым», — подчеркнул Пушилин.

Кроме того, он добавил, что летательные аппараты ВСУ повредили два жилых дома, пять гражданских объектов, два автобуса, пять грузовиков и два легковых автомобиля.

Ранее Пушилин сообщал о гибели одного человека при ударе БПЛА противника по Волновахе.

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