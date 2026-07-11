Около 90 человек пострадали в результате обрушившегося на Тайвань тайфуна

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 76 0

С острова пришлось эвакуировать более 14 тысяч жителей.

Что известно о последствиях тайфуна на Тайване

Фото: www.globallookpress.com/Yu-Tzu Chiu

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Тема:
Тайвань Погода

На Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 87 человек, а почти 180 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местные власти.

«Тайфун „Бави“ обрушился на Тайвань в субботу, в результате чего 87 человек пострадали, а 177485 домохозяйств лишились электроэнергии», — передает агентство.

Кроме того, из-за мощного циклона пришлось эвакуировать более 14 тысяч жителей.

Синоптики предупреждают, что «Бави» может стать самым мощным тайфуном для Тайваня за последние почти 40 лет. В районе циклона скорость ветра достигает 50 метров в секунду, а у побережья возможны волны выше шести метров. Ожидается, что стихия покинет остров в ночь на 12 июля или поздним вечером 11 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Бави» также обрушился на японскую префектуру Окинава. Известно о 12 пострадавших, которые получили в основном легкие травмы из-за сильного ветра и летящих предметов. Среди них оказались две туристки, во время непогоды девушек накрыло волнами на острове Мияко. Они смогли самостоятельно выбраться на берег.

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