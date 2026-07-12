Армия России уничтожила в порту Черноморска рыболовное судно-сейнер, которое было переоборудовано для спуска военных безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесены удары с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по сейнеру, переоборудованному для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера в порту «Черноморск», — говорится в заявлении Министерства обороны России.

Кроме того, были уничтожены патрульный катер, паром и сухогруз. Как отметили в оборонном ведомстве, цель проведенных атак − снизить риски ударов ВСУ по путям перевозки вооружения и военной техники в Черноморском районе.

Ранее Армия России ударом «Герани» уничтожила газораспределительную станцию в ДНР.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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