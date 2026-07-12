Армия России уничтожила энергетические и транспортные объекты ВСУ
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА и артиллерией.
Фото: © РИА Новости/ Министерство обороны РФ
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Армия России уничтожила объекты энергетики и транспортной сети, работавшие на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры», — указано в сообщении.
Ранее Армия России ударом «Герани» уничтожила газораспределительную станцию ВСУ в ДНР.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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