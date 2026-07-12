Сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины вышли в полуфинал ЧМ-2026

По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2026 года определились все участники полуфиналов турнира.

Последнюю путевку в полуфинал завоевала сборная Аргентины, которая в напряженном четвертьфинальном матче обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 после дополнительного времени. Соперником действующих чемпионов мира станет сборная Англии.

Англичане на предыдущей стадии также добились победы в овертайме, оказавшись сильнее команды Норвегии — 2:1.

Матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля. Встречу примет стадион в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют национальные команды Франции и Испании. Их противостояние пройдет 14 июля в Техасе. Начало встречи также запланировано на 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части участвуют 48 национальных сборных.

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