Американский сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти посетил предприятие SkyFall, которое занимается сборкой военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз компании.

В рамках своего визита на Украину 11 июля Грэм ознакомился с процессами разработки и производства тяжелых дронов-бомбардировщиков Vampire, известных также как «Баба Яга», которые используют боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там же производят FPV-дроны Shrike различных модификаций и перехватчики P1-SUN.

«Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена», — цитирует сенатора украинская компания.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* скончался на 72-м году жизни.

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* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга