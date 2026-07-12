Линдси Грэм* незадолго до смерти посетил украинский завод БПЛА

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 74 0

Сенатор заявил, что США были готовы «поддерживать Украину в самые тяжелые времена».

Что делал Линдси Грэм* незадолго до смерти

Фото: SkyFall

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Американский сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти посетил предприятие SkyFall, которое занимается сборкой военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз компании.

В рамках своего визита на Украину 11 июля Грэм ознакомился с процессами разработки и производства тяжелых дронов-бомбардировщиков Vampire, известных также как «Баба Яга», которые используют боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там же производят FPV-дроны Shrike различных модификаций и перехватчики P1-SUN.

«Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена», — цитирует сенатора украинская компания.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* скончался на 72-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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