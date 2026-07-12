Умер 13-летний мальчик, раненый украинским БПЛА в Белгородской области

Скончался 13-летний мальчик, получивший ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В детской областной клинической больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон», — написали на канале оперштаба в мессенджере МАКС.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии, медики боролись за его спасение до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал, что несовершеннолетний в момент удара ехал на велосипеде. В результате прилета дрона у него были глубокие осколочные ранения лица и живота.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Киевские боевики наносят удары беспилотниками и ракетами по жилым домам. Жертвами атак чаще всего становится гражданское население.

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