Гутерриш: возвращение к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет катастрофой
Генсек ООН обеспокоен последними новостями из региона.
Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan
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Генсек ООН Гутерриш: возвращение боев на Ближний Восток катастрофично
Возвращение к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Представитель генсека организации отмечает, что в ООН глубоко обеспокоены возобновившимися боевыми действиями в регионе.
В ООН призывают все стороны конфликта, в особенности Иран и США, срочно возобновить переговорный процесс и решать вопросы только посредством дипломатии.
В ночь на 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых ударов по исламской республике. В пресс-службе заявили, что действия американских военных вызваны атаками Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Позже иранские СМИ заявили о серии взрывов в шести городах на юге страны. Под ударами оказались Бендер-Аббас, Сирик, Ассалуйе, Бушер, Чабахар. Кроме того, был атакован остров Кешм.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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