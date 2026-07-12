Гутерриш: возвращение к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет катастрофой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 191 0

Генсек ООН обеспокоен последними новостями из региона.

Война на Ближнем Востоке — что говорят в ООН

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

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Тема:
Война в Иране

Генсек ООН Гутерриш: возвращение боев на Ближний Восток катастрофично

Возвращение к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Представитель генсека организации отмечает, что в ООН глубоко обеспокоены возобновившимися боевыми действиями в регионе.

В ООН призывают все стороны конфликта, в особенности Иран и США, срочно возобновить переговорный процесс и решать вопросы только посредством дипломатии.

В ночь на 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых ударов по исламской республике. В пресс-службе заявили, что действия американских военных вызваны атаками Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Позже иранские СМИ заявили о серии взрывов в шести городах на юге страны. Под ударами оказались Бендер-Аббас, Сирик, Ассалуйе, Бушер, Чабахар. Кроме того, был атакован остров Кешм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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