Иран заявил об уничтожении американских ракетных систем в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским ракетным установкам HIMARS в Кувейте с помощью высокоточных беспилотников. Об этом сообщило иранское издание FARS.

Уничтоженные установки были подготовлены для возможного применения против Ирана.

Некоторые неофициальные источники также сообщали о гибели трех американских офицеров, а также о нескольких раненых.

В ночь на 12 июля американское военное командование сообщило о проведении очередной серии атак по территории Ирана. В США заявили, что причиной стали удары Тегерана по торговым судам в районе Ормузского пролива.

Об атаках стало известно сразу в нескольких городах на юге страны, среди них Бендер-Аббас, Сирик, Ассалуйе, Бушер, Чабахар, а также остров Кешм.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что возобновление масштабных боевых действий на Ближнем Востоке может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщал 5-tv.ru. Гуттериш призвал США и Иран вернуться к переговорам.

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