Иран заявил об уничтожении американских ракетных систем в Кувейте

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 115 0

Для удара по ним применялись высокоточные беспилотники.

Как Иран ответил на удары США 12 июля

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским ракетным установкам HIMARS в Кувейте с помощью высокоточных беспилотников. Об этом сообщило иранское издание FARS.

Уничтоженные установки были подготовлены для возможного применения против Ирана.

Некоторые неофициальные источники также сообщали о гибели трех американских офицеров, а также о нескольких раненых.

В ночь на 12 июля американское военное командование сообщило о проведении очередной серии атак по территории Ирана. В США заявили, что причиной стали удары Тегерана по торговым судам в районе Ормузского пролива.

Об атаках стало известно сразу в нескольких городах на юге страны, среди них Бендер-Аббас, Сирик, Ассалуйе, Бушер, Чабахар, а также остров Кешм.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что возобновление масштабных боевых действий на Ближнем Востоке может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщал 5-tv.ru. Гуттериш призвал США и Иран вернуться к переговорам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
Гороскоп на крючке: какой ты рыбак по знаку зодиака

Последние новости

1:20
КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
0:59
США начали новую серию ударов по Ирану
0:40
Девушка получила перелом позвонка и множество ушибов во время конной прогулки
0:20
Более 60 человек пострадали при пожаре в пабе в Бангкоке
23:59
Реставраторы вернули исторический облик интерьерам Останкинского дворца
23:41
Простой продукт с большим эффектом: можно ли есть творог каждый день

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
«Никто на тормоз не нажал»: в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку
В Подмосковье начался грибной сезон
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео