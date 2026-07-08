В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус

В селе Никольское Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате инцидента ранения получил один из жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.

«Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Пострадал мирный житель», — говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину с множественными осколочными повреждениями лица, грудной клетки и живота доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате атаки транспортное средство также получило повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Октябрьском районе Курской области в результате атаки ВСУ на автозаправочную станцию пострадали три человека. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что среди раненых оказались двухлетний ребенок, его 40-летняя мать и 41-летний мужчина.

У всех пострадавших диагностировали осколочные ранения. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Глава региона выразил надежду на скорейшее восстановление здоровья раненых.

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