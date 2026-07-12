Посол Мирошник: смена кабмина Украины связана с внешним давлением

Смена правительства Украины происходит под внешним давлением. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, решение о перестановках в украинском кабмине связано с необходимостью избавиться от кадрового «наследия» бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового „наследия Ермака“, который сам по себе символ коррупции», — сказал Мирошник.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах обновить состав правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Глава киевского режима предложил ей новую должность, однако какую именно — пока не уточняется.

Украинский лидер также сообщил о возможных перестановках в руководстве правоохранительных органов. Среди причин кадровых решений он назвал подготовку страны к новой зиме и договоренности с союзниками Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Свириденко подтвердила уход с поста главы правительства. Она заявила, что гордится работой на этой должности и готова продолжить служить украинскому государству.

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