В ведомстве уверены, что это не просто желание главы киевского режима.
Фото: Reuters/Yves Herman
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Посол Мирошник: смена кабмина Украины связана с внешним давлением
Смена правительства Украины происходит под внешним давлением. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, решение о перестановках в украинском кабмине связано с необходимостью избавиться от кадрового «наследия» бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового „наследия Ермака“, который сам по себе символ коррупции», — сказал Мирошник.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах обновить состав правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Глава киевского режима предложил ей новую должность, однако какую именно — пока не уточняется.
Украинский лидер также сообщил о возможных перестановках в руководстве правоохранительных органов. Среди причин кадровых решений он назвал подготовку страны к новой зиме и договоренности с союзниками Киева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Свириденко подтвердила уход с поста главы правительства. Она заявила, что гордится работой на этой должности и готова продолжить служить украинскому государству.
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