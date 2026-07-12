Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в его официальном офисе.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни», — цитирует заявление пресс-службы социальная сеть X.

Грэм, представлявший в верхней палате Конгресса штат Южная Каролина, был одним из самых ярых «ястребов» на Капитолийском холме.

Линдси Олин Грэм родился 9 июля 1955 года в семье владельцев ресторана и бильярдного зала. Получив докторскую степень по юриспруденции, он служил в Военно-воздушных силах США, откуда уволился в запас в звании полковника.

С 2002 года он бессменно занимал кресло сенатора.

В первый срок Дональда Трампа Грэм открыто конфликтовал с хозяином Белого дома, но после переизбрания республиканца в 2025 году стал одним из его ключевых союзников. Сам сенатор также предпринимал попытку побороться за пост президента, но выбыл из гонки на ранних этапах.

За свою карьеру он запомнился множеством русофобских заявлений и безоговорочной поддержкой военной операции США против Ирана. В России Грэм был включен в перечень террористов Росфинмониторинга.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.