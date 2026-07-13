«Олесю унесло»: во время паводков в Пермском крае пропала художница

Художницу унесло течением во время подтопления села в Пермском крае

Три дня в Пермском крае ищут художницу Олесю Косареву, которую унесло течением во время подтопления села Кын. Мать пострадавшей Елена в беседе с 5-tv.ru рассказала подробности случившегося.

«Вода начала быстро прибывать. В этот момент мы начали собираться. Я, дочка и собака. И это все произошло минут за пять-семь. Мы, когда подошли к выходу, в этот момент смыло берег под нашим домом, и этой волной смыло нас с порога всех троих. Я чудом выбралась. Собака пришла через какое-то время, не знаю, как она спаслась, а Олесю унесло», — поделилась женщина.

Сейчас поиски Олеси продолжаются. По словам матери, специалисты уже обследовали территорию с помощью дронов. К месту также прибыла лодка, спасатели планируют проверить прибрежную зону примерно на пять километров.

В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Пермского края 5-tv.ru рассказали, что пока не могут подключиться к поискам на месте происшествия. Причина — в размытом береге.

Олеся Косарева родилась в 1998 году. Девушка некоторое время жила в Санкт-Петербурге, а позже переехала на Урал — в Лысьву Пермского края. Летом она приезжала в Кын, чтобы ходить в походы и рисовать. Мать рассказала, что Олеся талантливый художник-самоучка. У девушки прошли несколько выставок, а ее работы получили известность среди представителей художественного сообщества.

Ранее 5-tv.ru писал, что после сильных дождей сразу четыре реки вышли из берегов в селе Кын Пермского края. В результате паводка были подтоплены дома, повреждены мосты и ограничена подача электричества.

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