Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах
Ранее в апреле президент России Владимир Путин поддержал инициативу об изменении срока погашения этих задолженностей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам
В России предложили отсрочить платежи регионов по бюджетным кредитам. С такой инициативой выступил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единой России» Сергей Собянин.
«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику… Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», — отметил столичный градоначальник.
В апреле президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Единой России» предложили придать Дню ветеранов боевых действий федеральный статус.
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