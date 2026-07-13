Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 53 0

Ранее в апреле президент России Владимир Путин поддержал инициативу об изменении срока погашения этих задолженностей.

Перенос платежей регионов по бюджетным кредитам — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

В России предложили отсрочить платежи регионов по бюджетным кредитам. С такой инициативой выступил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единой России» Сергей Собянин.

«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику… Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», — отметил столичный градоначальник.

В апреле президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Единой России» предложили придать Дню ветеранов боевых действий федеральный статус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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