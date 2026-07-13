Министр Запорожской области Логунов пострадал в результате атаки беспилотника
Под удар попал его автомобиль.
Фото: ВКонтакте/ЛОГУНОV/logunov_zo
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области Егора Логунова попал под удар беспилотника ВСУ. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.
«Сегодня во время отражения вражеской атаки по трассе „Новороссия“ автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области попал под удар дрона», — написал Аширов в личном блоге.
В результате атаки Логунов получил легкое ранение ноги.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине. В результате происшествия пострадали глава района Владимир Ковальчук, директор хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который был за рулем, и еще два человека.
По словам губернатора региона Александра Хинштейна, у пострадавших зафиксированы минно-взрывные и осколочные ранения. В больнице установили, что раненые были в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
73%
Нашли ошибку?