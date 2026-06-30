Четыре человека пострадали в ДТП с участием 17 автомобилей в Нижнем Новгороде

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Среди пострадавших есть дети.

Авария с участием 17 машин произошла в Нижнем Новгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижнем Новгороде произошла крупная дорожная авария с участием 17 автомобилей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным инсайдера, автомобили столкнулись в Приокском районе на автодороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека. Среди них — двое детей. Погибших, предварительно, нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Движение на участке частично закрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве машина наехала на группу рабочих. ДТП произошло в районе Хамовники. В результате травмы разной степени тяжести получили три человека. Врачи оказали им необходимую помощь на месте.

Также до этого в Саратовской области в результате крупной дорожной аварии погибли шесть человек, еще двое пострадали. По предварительной информации, ДТП произошло под селом Васильевка. Там столкнулись две иномарки. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

10:37
Вместо моря — больницы и шашлыки у соседа: как Наталия Гулькина проводит лето
10:33
Винная пробка и сонаты Бетховена: как Антон Шагин борется с волнением
10:30
Троих россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов
10:27
Два года без новоселья: почему Тарасов никак не въедет с семьей в дом за 54 миллиона
10:16
Секреты выбора качественного йогурта: на что обратить внимание
10:15
В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео