Дедушка увидел внуков: привела ли встреча Карла III с Гарри и Меган к примирению

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 823 0

Принц затосковал по прежней жизни в Британии.

Помирились ли король Карл и принц Гарри во время встречи

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Express: встреча Карла III с Гарри и Меган не привела к примирению

Визит принца Гарри и Меган Маркл вместе с их детьми к королю Британии Карлу III не следует воспринимать как примирение или сдачу позиций Букингемским дворцом. Об этом сообщило Express.

Издание подчеркивает, что аудиенция, на которой присутствовали семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, носила исключительно семейный характер.

Источники из королевского окружения подчеркивают, что это было желанием дедушки увидеть своих внуков, а не политическим жестом.

Королевский инсайдер, на которого ссылается журналист Роб Шутер, отметил, что общественность ошибочно путает человеческое сострадание с капитуляцией институции.

«Это не было сдачей — это дедушка хотел увидеть своих внуков. Люди путают сострадание с капитуляцией», — заявил источник.

Он также добавил, что отсутствие фотографий со встречи является ключевым сигналом. Если бы дворец планировал представить это как восстановление дипломатических отношений, снимки были бы опубликованы.

По словам информатора, «институт монархии даже не моргнул», а Карл III действовал как отец и дед, а не как монарх, обсуждающий условия соглашения.

Важные детали встречи указывают на то, что, несмотря на радушный прием детей в Хайгроув, фундаментальные проблемы в отношениях между Сассекскими и остальными членами королевской семьи остаются нерешенными.

Эксперты призывают не верить слухам о полном воссоединении, отмечая, что напряженность в отношениях сохраняется. Тем временем в социальных сетях активно обсуждают эмоциональное состояние принца Гарри после возвращения в Соединенное Королевство.

Обозреватели подчеркивают, что посещение мест своего детства, таких как Хайгроув, вызвало у принца тоску по прежней жизни в Британии, которую он покинул несколько лет назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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