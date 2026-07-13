Еврокомиссия предложила прекратить финансирование Венецианской биеннале
Причина связана с Россией.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Manfred Segerer; 5-tv.ru
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Итальянские политики назвали шантажом действия Еврокомиссии, которая предлагает прекратить финансирование Венецианской биеннале. Недовольство Брюсселя вызвано появлением в этом году на выставке российского павильона, о чем независимо решили сами организаторы.
Основатель одной из итальянских политических партий рассказал о том, что ЕС также пытается лишить средств и европейскую оппозицию — в этом случае из-за критики антироссийских санкций.
Политик отметил, что подобные решения выглядят особенно абсурдными на фоне снижения градуса русофобии в отдельных сферах — например, в спорте.
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