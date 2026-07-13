Путин присвоил звание Героя России космонавту Кириллу Пескову

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Испытатель отправился на орбиту весной 2025 года в рамках международной миссии Crew-10.

Путин присвоил звание Героя России космонавту

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции», — говорится в формулировке указа президента.

Помимо высшей государственной награды, космонавту-испытателю также присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Кирилл Песков отправился на орбиту в марте 2025 года в рамках международной миссии Crew-10. В состав экипажа, стартовавшего на корабле Crew Dragon с космодрома во Флориде, вошли астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также представитель JAXA Такуя Ониси. После стыковки с модулем Harmony американского сегмента МКС началась их продолжительная экспедиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео