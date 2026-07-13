Нашли следы? Стали известны результаты поисков пропавшей семьи Усольцевых
Специалисты осмотрели около 31 квадратного километра сложной горно-таежной территории.
Фото: © РИА Новости/Илья Тимин
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Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае не принесли результатов
В Красноярском крае завершился очередной этап поисковой операции по поиску бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых, который проходил с 9 по 12 июля. Об этом сообщил Lenta.ru со ссылкой на сообщение сотрудников краевого учреждения «Спасатель».
Поисковики в течение четырех дней детально изучали местность, где могли находиться пропавшие. Однако их усилия не увенчались успехом.
В ходе работ специалисты осмотрели около 31 квадратного километра сложной горно-таежной территории. Кроме того, еще 200 километров пути были пройдены с использованием высокопроходимой техники — квадроциклов.
Несмотря на масштабность проведенных мероприятий, найти Ирину, Сергея или пятилетнюю дочь так и не удалось.
Отмечается, что поисковые мероприятия проводились на основании заявки, поступившей от следственных органов. В текущем выезде принимал участие отряд из шести человек, в распоряжении которых находились четыре единицы специализированной техники.
Трагическая история началась в конце сентября 2025 года, когда Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей маленькой дочерью пропали в Партизанском районе Красноярского края.
Семья отправилась в лесной массив и перестала выходить на связь. В ходе расследования обстоятельств исчезновения удалось восстановить часть их маршрута. Стало известно, что во время движения туристы совершили как минимум три остановки.
Особое внимание привлек тот факт, что в одной из торговых точек у дороги Усольцевы приобрели нож.
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