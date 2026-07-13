Российские бойцы сдержали натиск ВСУ у села Пришиб в ДНР

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 81 0

Глава региона Денис Пушилин уточнил, что противник попытался контратаковать.

ВС РФ отразили контратаку ВСУ у Пришиба

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подразделения Вооруженных сил РФ отразили попытку прорыва украинских формирований в районе села Пришиб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ИС «Вести».

«Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — заявил Пушилин.

По его словам, улучшение позиций российских сил наблюдается и на других участках фронта. В частности, в районе Святогорска, а в городских кварталах Красного Лимана уже начались кропотливые работы по разминированию. Сейчас подразделения группировки «Запад» продолжают освобождать город, методично вычищая его от остатков украинских боевиков.

Глава республики также подчеркнул, что в стане врага нарастают серьезные логистические проблемы. Из-за нарушения маршрутов снабжения украинские подразделения испытывают острую нехватку как боеприпасов, так и провианта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ в порту Черноморск под Одессой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео