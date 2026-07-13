Блогер Лерчек покинула суд после заседания о возобновлении уголовного дела

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 99 0

Ранее суд удовлетворил ходатайство о смене адреса места жительства Чекалиной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; 5-tv.ru

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, покинула Гагаринский суд Москвы после заседания, на котором рассматривались вопросы о смене адреса ее проживания и возобновлении уголовного процесса. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Суд удовлетворил ходатайство о смене адреса проживания Валерии. Заседание проходило в закрытом режиме.

Блогер продолжает проходить курс химиотерапии из-за рака желудка. Именно состояние здоровья ранее стало основанием для приостановки судебного разбирательства.

Однако после появления Лерчек на светских мероприятиях и публикации видео с тренировками прокуратура усомнилась в тяжести ее состояния и инициировала повторную медицинскую экспертизу.

По словам защиты, обследование подтвердило наличие у Чекалиной тяжелого онкологического заболевания. Несмотря на это, суд вернулся к рассмотрению вопроса о дальнейшем ходе уголовного дела.

Лерчек обвиняют в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Сама блогер вину не признает.

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