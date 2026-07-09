«Профессиональный и умный человек»: Денис Фролов о Владимире Филимонове

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 69 0

Продюсер во время работы над телевизионными проектами чувствовал материал и драматургию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Денис Фролов назвал Владимира Филимонова профессиональным и умным человеком

Со смертью продюсера РЕН ТВ, руководителя дирекции производства кино и сериалов Владимира Филимонова отечественное телевидение лишилось профессионала. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал продюсер сериала «Доставка с гарантией» Денис Фролов.

«Российское телевидение потеряло профессионального, умного и тонкого человека, не стало Владимира Николаевича Филимонова», — сказал он.

Фролов также подчеркнул, что Филимонов во время работы над сериалом всегда оказывал помощь и чувствовал материал и драматургию.

«Проект, который мы делали вместе, от сценария и до постпродакшна, мы делали вместе, одной командой. Сложно сегодня найти какие-то слова. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, мы будем его помнить всегда», — добавил продюсер.

Владимира Филимонова не стало 9 июля. За годы своей профессиональной деятельности он оказал серьезное влияние на развитие российского телевидения. На его счету — десятки проектов, которые завоевали огромной аудитории.

Он участвовал в создании таких работ, как «Зло», «Банда «Зигзаг», «Варяг», «Отцы», «Беглец», «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Операция «Неман»», «Грачи» и другие.

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