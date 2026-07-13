Президент Азербайджана допустил полный разрыв отношений с Советом Европы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 89 0

Поводом стало лишение азербайджанской делегации права голоса в ПАСЕ.

Алиев допустил выход из Совета Европы

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна изучает сценарий выхода из Совета Европы из-за решений Парламентской ассамблеи, которые в Баку рассматривают как наказание. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

«Я открыто заявляю, что Азербайджан полностью рассматривает возможность выхода из организации. Речь идет не только о приостановлении или замораживании членства», — сказал Алиев на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Он напомнил, что право голоса азербайджанская делегация потеряла еще в январе 2024 года. Причину такого шага президент видит не в вопросах прав человека, а в реакции на принципиальную позицию Баку по своей территориальной целостности. Генеральный секретарь Совета Европы уже обращался с просьбой не форсировать события, однако, по словам Алиева, ультимативные требования ассамблеи остаются для республики неприемлемыми. Полноценное возобновление работы в СЕ возможно лишь при одном условии — возвращении делегации права голоса.

Ранее, 10 мая, Алиев раскритиковал деятельность европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что они делают вид, будто защищают Армению, хотя такой необходимости нет: Азербайджан уже «добился того, чего хотел».

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала Совет Европы структурой, запутавшейся в вопросах сексуальной ориентации* в ущерб борьбе с реальной русофобией.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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