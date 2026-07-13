Фитнес-тренер назвала три легких способа не потерять форму на отдыхе

Фитнес-тренер Шкилева: утро туриста должно стартовать с короткой гимнастики

Фитнес-тренер Марина Шкилева раскрыла простой алгоритм, который позволит сохранить тонус в отпуске без спортзала и жестких диет. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, утро туриста должно стартовать с короткой лимфатической гимнастики, для выполнения которой даже не нужно вставать с кровати.

«Поднимите руки и ноги вверх и вибрируйте ими в течение минуты. Затем можно встать, сделать 15 приседаний и повращать ногами по 15 раз в каждую сторону. Это поможет убрать застои и расшевелить таз», — поделилась специалист.

После этого она рекомендует добавить дыхательную практику животом и снять напряжение с шейно-плечевого пояса, прижав плечи к ушам и резко опустив их вниз. Разминка ушных раковин и легкий массаж кожи головы закрепят эффект.

Второй шаг — мини-комплекс из шести упражнений, для которого не нужны гантели и тренажеры. В него вошли приседания с вариациями техники, отжимания от стула или пола, выпады назад, ягодичный мостик в 20 повторениях и планка на 30–60 секунд. Завершить силовую часть Шкилева советует растяжкой: наклон к прямым ногам сидя, позы «Бабочки» и «Ребенка» помогут расслабить мышцы и восстановить дыхание.

Третий совет — использовать близость к воде.

«Бассейн, море или озеро — что у вас рядом. Это может быть не обязательно аквааэробика, а даже простая ходьба в воде по пояс», — отметила тренер.

Водная среда разгружает позвоночник и суставы, создавая естественное сопротивление, поэтому обычная прогулка в прибрежной зоне уже помогает держать тело в тонусе без лишней нагрузки.

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