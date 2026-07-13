Фитнес-тренер назвала три легких способа не потерять форму на отдыхе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Начинать день она советует прямо в кровати — с вибрации конечностями и приседаний у постели.

Как не потерять форму в отпуске: 3 совета

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фитнес-тренер Шкилева: утро туриста должно стартовать с короткой гимнастики

Фитнес-тренер Марина Шкилева раскрыла простой алгоритм, который позволит сохранить тонус в отпуске без спортзала и жестких диет. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, утро туриста должно стартовать с короткой лимфатической гимнастики, для выполнения которой даже не нужно вставать с кровати.

«Поднимите руки и ноги вверх и вибрируйте ими в течение минуты. Затем можно встать, сделать 15 приседаний и повращать ногами по 15 раз в каждую сторону. Это поможет убрать застои и расшевелить таз», — поделилась специалист.

После этого она рекомендует добавить дыхательную практику животом и снять напряжение с шейно-плечевого пояса, прижав плечи к ушам и резко опустив их вниз. Разминка ушных раковин и легкий массаж кожи головы закрепят эффект.

Второй шаг — мини-комплекс из шести упражнений, для которого не нужны гантели и тренажеры. В него вошли приседания с вариациями техники, отжимания от стула или пола, выпады назад, ягодичный мостик в 20 повторениях и планка на 30–60 секунд. Завершить силовую часть Шкилева советует растяжкой: наклон к прямым ногам сидя, позы «Бабочки» и «Ребенка» помогут расслабить мышцы и восстановить дыхание.

Третий совет — использовать близость к воде.

«Бассейн, море или озеро — что у вас рядом. Это может быть не обязательно аквааэробика, а даже простая ходьба в воде по пояс», — отметила тренер.

Водная среда разгружает позвоночник и суставы, создавая естественное сопротивление, поэтому обычная прогулка в прибрежной зоне уже помогает держать тело в тонусе без лишней нагрузки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как худеть без голодных обмороков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео