«Мы все видим»: армия России контролирует небо Константиновки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 104 0

Наши военнослужащие обернули себе на пользу рельеф местности и городскую застройку.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российская армия взяла под контроль все небо Константиновки

Вооруженные силы России контролируют все небо Константиновки. Об этом рассказал командир роты второго батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Грек».

Он пояснил, что российским военным удалось занять выгодную позицию. И это позволяет контролировать воздушное пространство над Константиновкой. Все движения противника фиксируются нашими военнослужащими и сразу же пресекаются.

«Всю Константиновку мы контролируем по небу. <…> Мы все видим, не даем противнику куда-то протиснуться», — заверил командир роты.

«Грек» также добавил, что на пользу российской армии играет как рельеф местности, так и застройка, которые позволяют более эффективно маскировать позиции и размещать в более удачных местах антенное оборудование.

«Мы сейчас на высоте, а они уже идут в низине. Радиогоризонт им не позволяет сейчас массово применять FPV на радиоуправлении. Ну, так как мы в Константиновке, у нас и застройка, девятиэтажки, у нас преимущество по высоте, по рельефу, и плюс застройка», — объяснил военнослужащий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военнослужащие спасли деятилетнюю девочку, которая почти месяц провела в сыром подвале разрушенного дома в Константиновке. Ребенка обнаружили случайно во время подомового обхода на окраине города.

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