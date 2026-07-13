«Это не болтовня»: Путин о важности связи между гражданами и властью

Путин: обратная связь от граждан важна для власти

Обратная связь от граждан важна для власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы! Все для России!».

«Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Ведь, насколько мне известно, сейчас у вас (у Народного фронта. — Прим. ред.) на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то», — заметил глава государства.

Путин пояснил, что все эти поручения — результат работы прямой линии президента. Однако поручения, которые дает российский лидер по ее итогам, не всегда просто исполнить в рамках огромной административной машины.

«Это не беда в России, это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля… Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общероссийский Народный фронт», — заметил президент.

Организация затрагивает все важнейшие направления и сферы, и доказывает свою эффективность уже на протяжении 15 лет существования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что семья — это надежная опора и главная жизненная ценность каждого россиянина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.