Путин: Россия всегда будет идти только вперед

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 108 0

Президент связал устойчивость страны с единством общества, поддержкой бойцов и работой Народного фронта.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Сила россиян заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи. Об этом говорил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы! Все для России!».

«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», — сказал Путин.

Президент отметил, что, несмотря на противодействие со стороны «русофобской части коллективного Запада», Россия продолжает развивать экономику, укреплять финансовую систему, совершенствовать вооруженные силы и добиваться новых результатов в оборонно-промышленном комплексе.

«Вы знаете, часто задаются вопросом: а как же так получается, что вся русофобская, так называемая агрессивная, часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед!» — заявил глава государства.

По словам президента, значительный вклад в достижение этих результатов вносят граждане страны. Путин сообщил, что вокруг Народного фронта объединились более 20 миллионов человек, которые добровольно перечислили на поддержку специальной военной операции почти 70 миллиардов рублей.

«Ребята наши, бойцы идут вперед! Как же так получается? А получается это, в том числе благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Народный фронт за 15 лет работы полностью оправдал свое предназначение, а его активисты находятся на передовой решения наиболее важных для страны задач. 

В завершение выступления Путин выразил уверенность в достижении поставленных целей.

«Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил об успешном продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике. Глава государства также отметил, что Вооруженные силы РФ завершили освобождение территории Луганской Народной Республики.

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