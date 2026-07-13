«Все для Победы»: Путин наградил героев страны на форуме Народного фронта

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 133 0

В их числе — охранники Старобельского колледжа и молодой дагестанец, спасший более 20 человек во время паводка.

Путин вручил кубки ОНФ охранникам Старобельска

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Путин наградил героев страны на форуме Народного фронта

Президент России Владимир Путин наградил охранников Старобельского колледжа, которые, рискуя собой, выводили подростков из-под обстрела ВСУ, а также молодого человека из Дагестана, спасшего людей во время паводка. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Церемония вручения кубков «Все для Победы» прошла в Национальном центре «Россия». Глава государства лично поблагодарил Анатолия Васильченко и Виктора Тараскина, которые до последнего оставались на территории учебного заведения во время вражеской атаки.

Мужчины открывали двери, помогали ребятам выбираться из здания, а двух девушек с ранениями на руках унесли в безопасное место. Благодаря их решительности удалось избежать куда больших жертв — всего спасено 30 человек.

Помимо охранников, президент отметил и других героев. Среди награжденных оказался дагестанец Шамиль Устарбеков, спасший более 20 человек во время паводка в Дагестане, а также семья участника СВО из Амурской области, собиравшая помощь бойцам, — супруга Юлия Пожярскене и сыновья Илья и Сергей Пожярскас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову.

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