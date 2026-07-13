«Красный шелк» покажут на фестивале российского кино на Маврикии

Art Pictures Distribution представит ретро-детектив в рамках первого Фестиваля российского кино на острове Маврикий, который пройдет с 17 июля по 23 августа в столице страны Порт-Луи.

Маврикий впервые примет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Республика Маврикий станет третьим африканским государством, принимающим Фестиваль российского кино в этом году: ранее мероприятия прошли в Алжире и Марокко.

«Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали. Это сближает наши страны и дает возможность даже в индийском океане почувствовать — чем живет, за что борется и чем гордится Россия. Искусство соединяет через океан людей — и это ощущается очень остро, это то, что мы делаем, приглашая на концерты, выставки и премьеры», — посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова.

Art Pictures Distribution (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») представит на фестивале российско-китайский фильм «Красный шелк» — один из самых масштабных совместных проектов России и Китая последних лет. События фильма разворачиваются в 1927 году на борту Транссибирского экспресса, где судьба секретных документов оказывается в руках разведчиков, преступников и случайных пассажиров.

«Показ фильма „Красный шелк“ в рамках нового фестиваля — это не просто премьера, а настоящий культурный мост между нашими странами. В ней есть все, что так любят ценители большого экрана по всему миру — виртуозный детективный сюжет, невероятная динамика, и безупречная визуальная эстетика. Но главное — это история о поиске общего языка, доверии и преодолении границ, которая будет абсолютно понятна зрителям Республики. Для многих гостей фестиваля „Красный шелк“ станет ярким первым знакомством с современным российским кинопроизводством, которое сегодня успешно сочетает лучшие традиции нашей драматической школы с масштабом международного блокбастера. Уверена, после этого вечера у российского кино на Маврикии появятся новые искренние поклонники», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Пока «Красный шелк» продолжает свою международную историю, создатели уже работают над продолжением — фильмом «Черный шелк», который выйдет в российский прокат 31 марта 2027 года. Действие новой картины развернется в 1931 году в Шанхае. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи, а к актерскому составу присоединятся Максим Матвеев, Александр Радойичич и другие звезды. Действие фильма развернется в Китае: проект вновь создается в копродукции, а объем съемок в Китае увеличится более чем в два раза.

«Мы рады, что „Красный шелк“ продолжает знакомить зрителей разных стран с современным российским кино. История, объединяющая Россию и Китай, уже нашла отклик у международной аудитории, и мы уверены, что ее по достоинству оценят и зрители Маврикия. Для нас особенно важно, что фильм продолжает открывать новые территории и подтверждает высокий интерес к российским кинопроектам за рубежом», — заключила генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

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