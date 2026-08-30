«Не осуждаю»: Диброва высказалась об интимной жизни Товстика

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

После резонансных откровений о прошлом бизнесмена Полина вышла на связь с подписчиками.

Диброва высказалась об интимной жизни Товстика

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Диброва заявила, что знала о бурном прошлом Товстика до начала отношений

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что подробности о бурной интимной жизни ее возлюбленного Романа Товстика не стали для нее неожиданностью. По словам женщины, до начала отношений она заранее узнала о его прошлом. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Прежде чем войти в отношения, я узнала все. Нет сюрпризов», — ответила Диброва на вопросы подписчиков.

Ранее бывшая любовница Товстика Мария Эстер-Трубицына в интервью подробно рассказывала об их отношениях. В частности, она утверждала, что у Романа и его бывшей жены Елены была договоренность: мужчина мог вступать в интимные связи с другими женщинами, однако супруге подобные романы не разрешались.

Диброва подчеркнула, что не собирается осуждать возлюбленного за его прошлое, но в их отношениях такие правила действовать не будут. Она заявила, что все произошедшее до их знакомства остается в прошлом.

«Ко мне это интервью отношения не имеет. Все, что было в чужой постели, — пусть там и остается. Романа я приняла со всеми историями из прошлой жизни и не осуждаю, но со мной такое невозможно», — написала Полина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Диброва заявила об укреплении отношений с Романом Товстиком на фоне критики. Модель призналась, что последний год сталкивается с потоком негативных публикаций и публичных нападок в свой адрес. По ее мнению, за кампанией против нее может стоять бывшая супруга бизнесмена Елена Товстик. Она назвала распространяемый в ее адрес негатив «оплаченным алиментами хейтом» и подчеркнула, что внешнее давление, по ее мнению, не способно разрушить настоящие чувства.

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