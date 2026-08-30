Радио «Судного дня» передало два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», дважды прервала привычный сигнал и передала кодированные послания. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение прозвучало в 15:27 по московскому времени. Перед ним, как обычно, шел позывной «НЖТИ», который используется станцией с 2021 года.

«НЖТИ 98908 ОГОНЕК 9004 4171», — приводит текст послания канал.

Второй выход в эфир состоялся в 16:21. На этот раз станция передала другую комбинацию: «НЖТИ 13715 КОПТСКИЙ 7024 2596».

УВБ-76 круглосуточно вещает на частоте 4625 килогерц. В основном эфир занимает монотонный сигнал, напоминающий гудение или жужжание, за что радиостанцию прозвали также «Жужалкой». Иногда звук прерывается кодовыми сообщениями на русском языке, щелчками, музыкальными фрагментами или неразборчивыми записями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радио «Судного дня» УВБ-76 заметно активизировалось 27 августа и передало 25 зашифрованных сообщений. Первый сигнал зафиксировали в 06:56 по московскому времени — в эфире прозвучало слово «подголосок». Последнее сообщение со словом «облитерация» передали в 17:09. Среди других кодовых слов, прозвучавших в эфире, были «душегуб», «курочка», «официантка» и «бунтолет».

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.