В Венгрии пьяный пилот угнал самолет и направил его на АЭС

Венгерские истребители Gripen поднялись по тревоге после того, как угнанный легкомоторный самолет Cessna 172 направился в сторону атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди.

Телеканал HelloMagyar отмечает, что вооруженные силы страны зафиксировали неопознанный объект на радарах вскоре после вылета самолета из города Калоча. АЭС «Пакш» является объектом особой охраны, вокруг станции действует бесполетная зона радиусом три километра на высоте до шести тысяч метров.

После обнаружения самолета в воздух подняли истребители. По словам министра обороны, через несколько минут нарушитель совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Герьен. Военные обнаружили место приземления и оставались в воздухе до прибытия спасательного вертолета и наземных подразделений.

Пилотом оказался 24-летний мужчина. При жесткой посадке самолет получил повреждения: у Cessna сломалось шасси, после чего воздушное судно завалилось на крыло.

Позднее телеканал ATV сообщил, что пилот был в неадекватном состоянии, предположительно, нетрезв. После посадки он попытался угнать автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия, однако полицейские его задержали.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины угона самолета и обстоятельства, при которых мужчина направил воздушное судно в сторону атомной электростанции, устанавливаются.

Министр обороны Венгрии назвал произошедшее необычным инцидентом, отметив при этом готовность сил противовоздушной обороны оперативно реагировать на возможные угрозы.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти пассажира на борту самолета, следовавшего из Антальи в Екатеринбург. По предварительным данным, мужчина умер из-за острой сердечной недостаточности. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранители Казахстана.

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