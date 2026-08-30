Силы ПВО за день уничтожили 54 украинских беспилотника в небе над Россией

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

ВСУ пытались атаковать около десяти регионов РФ.

Сколько дронов сбили в небе над Россией 30 августа

Фото: Река Александр/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в официальном канале в мессенджере МАКС.

«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, беспилотники сбили над Калужской, Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также в Крыму и Краснодарском крае. Еще часть воздушных целей перехватили над акваторией Черного моря.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует для ударов не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде под атаку попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Сотрудников объекта оперативно эвакуировали, но, несмотря на это, среди работников есть пострадавшие.

Кроме того, после удара на территории объекта начался пожар. В связи со случившимся Ozon временно приостановил доставку и прием заказов клиентов в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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