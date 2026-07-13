Назван простой продукт для профилактики рака и болезней сердца

Врач Поляков: помидоры нужны для профилактики рака и болезней сердца

Помидоры способны защитить от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию ликопина. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Помидоры — настоящий кладезь ликопина, мощного антиоксиданта, который обладает выраженным противоопухолевым эффектом, снижает воспалительные процессы и чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в томатах много калия, который поддерживает эластичность сосудов и помогает контролировать артериальное давление. Отдельное внимание врач уделил влиянию на желудочно-кишечный тракт.

По его словам, «сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно ценно при склонности к запорам». А витамин С в составе помидоров вносит вклад в иммунную защиту.

Таким образом, доступный овощ может стать важной частью ежедневного рациона для профилактики серьезных недугов.

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