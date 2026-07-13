Британцы пропустили танкеры под санкциями и российским флагом через Ла-Манш

Три танкера, находящихся под санкциями и идущие под российским флагом, были пропущены военно-морскими силами (ВМС) Великобритании через Ла-Манш. Об этом сообщило издание EADaily.

Три танкера — Provider, Nasledie и Transformer — прошли через пролив Ла-Манш в Атлантический океан. Суда несут на борту в Азию более 300 тонн российской нефти стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

На подходе к проливу их встретил титульный самолет Береговой охраны Великобритании. Но дальнейшего сопровождения российских танкеров замечено не было. Также относительно них не поступало официального заявления от ВМС Великобритании. Все три танкера зарегистрированы в России и идут под флагом РФ.

В середине июня танкер Smyrtos с российской нефтью на борту был захвачен. После этого большинство судов с российским черным золотом» обходили Соединенное Королевство через северные воды. Лишь три танкера за это время преодолели Ла-Манш. И каждый раз их сопровождали корабли ВМС Великобритании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Франция захватила танкер под флагом Камеруна у берегов Сицилии. По версии французов данное судно имеет отношение к транспортировке российской нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.